НЕЛЬЗЯ ЖЕ ТАК СИЛЬНО НЕНАВИДЕТЬ СОБСТВЕННЫЙ НАРОД

Часть вторая

ПУТИН И ТРАМП – СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ

Из-за сложившейся политической конъюнктуры ни у того, ни у другого нет выбора. Оба, по сути, сами загнали себя в угол. И тот, и другой просто вынуждены играть на обострение. Для того, чтобы избавиться от нависшего над головой дамоклового меча Трампу необходима сокрушительная внешнеполитическая победа, притом, в пику России. Только в этом случае, он избавиться от «опеки» элиты, угрозы импичмента и добьется права на реализацию самостоятельного внешнеполитического курса. На первый взгляд, нет ничего проще. Ведь, в мире существует достаточно «горячих точек», где Трамп может продемонстрировать, что он намного «круче» Путина — Украина, Сирия, Иран и Северная Корея.

В принципе и сам Путин мог бы «удружить», проще говоря, «сдать» Трампу Башара Асада или же Ким Чен Ына. В конце концов, долг платежом красен. Трамп бы в долгу не остался.

Однако, вся проблема в том, что Путин не может позволить себе такой роскоши. «Агрессивно-победоносная» антиамериканская внешняя политика, рассчитанная на восстановление величия России на международной арене, в том числе, на возрождение империи в прежних границах, единственный козырь Путина в борьбе за воспроизводство собственной власти, тем более, накануне президентских выборов. Все остальные козыри, особенно, социально-экономические давно биты.

Россия и в нынешних границах является империей, грубо говоря, «тюрьмой народов», прежде всего, русского. Однако, для российского обывателя не страшно быть рабом. Он как бы привык к этому. Намного важнее поработить других. Отсюда и ностальгия по империи в границах бывшего Советского Союза, а может быть и российской империи. Путин создает иллюзию о том, что Россия может опять поработить не только новые независимые государства на постсоветском пространстве, но и весь мир. Надо только терпеть холод, голод, лишения, притом, не только социально-экономические, но и политико-правовые, а главное самого Путина. Проще говоря, быть рабом, но гордым за Россию. Главное показать Вашингтону «Кузькину мать» как обещал Хрущев с трибуны Генассамблеи ООН 1960 году. Эта иллюзия единственный ресурс для сохранения и воспроизводства личной власти Путина. Любая уступка и любое поражение на внешнем военно-политическом фронте гибельно отразиться на политической карьере самого ВВП.

И тут Путин ничего нового не придумал.

‒ Во всем свете у нас только два верных союзника, ‒ любил говорить своим министрам Александр III, ‒ наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас.

Совсем недавно, а точнее буквально месяц тому назад, то есть, в начале ХХI века, спикер российской Госдумы Володин почти дословно повторил слова Александра III.

Буш ошибался. Империя никуда не исчезла. Россия была империей и осталась таковой. Самое худшее в том, что она и в начале ХХI века не смогла избавиться от великодержавного имперского мышления, присущего концу ХIХ века.

По сути, Путин и Трамп оказались в ситуации обоюдного цугцванга, когда любой ход любого из них ведет к ухудшению позиции обеих сторон. Трамп вынужден постоянно наступать, а Путин лишен возможности отступления.

ПУТИН ВРАГ НОМЕР ОДИН РОССИИ

Путин ради воспроизводства собственной власти лишает Россию, как принято говорить, даже надежды на светлое будущее. В режиме экономических санкций России никогда не встать в ряд экономически развитых государств. Именно этот фактор предопределяет поражение России в геополитическом противостоянии с Западом, прежде всего, с США.

Не буду голословным. Статистика последних лет намного красноречивее любых образных выражений. С цифрами не поспоришь. По итогам 2016 года ВВП США 18 трлн. 569 млрд. долларов, а России – всего 1 трлн. 281 млрд., то есть, более чем в 14 раз меньше.

При этом, Россия значительно ухудшила свое положение, опустившись в мировом рейтинге ВВП на душу населения сразу на 20 позиций за последние четыре года. Об этом говорит текущая статистика Международного валютного фонда (МВФ). Если в 2012 году она занимала в общемировом рейтинге 51-е место, то в 2016-м – уже только 71-е. Россию обогнали Литва, Латвия, Польша и Румыния.

Российский ВВП в пересчете на душу населения сократился почти вдвое – в 1,7 раза. Так, если в 2012 году страна производила, по данным МВФ, 15,1 тыс. долл. на душу населения, то в 2016-м – 8,8 тыс. долл. То есть на каждого россиянина в ВВП страны сейчас приходится около 730–740 долл. в месяц.

ВВП на душу населения в США 57 436 долларов.

А оборотная сторона этого – кризис в социальной сфере и откровенное обнищание населения. Опять несколько цифр:

А оборотная сторона этого – кризис в социальной сфере и откровенное обнищание населения. Опять несколько цифр:

— с конца июля 2014-го по конец июня 2017 года индекс потребительских цен на товары и услуги в России только по официальным данным вырос на 29%. Если же брать на бытовом уровне, то поход в продовольственный магазин сейчас обходится на 40 — 50% дороже, чем три года назад.

— реальные доходы работающих россиян от наемного труда (с поправкой на инфляцию), по официальным данным, упали на 10%. На том же бытовом уровне – зарплаты в бюджетной сфере сократились примерно на четверть из-за отмены многих добавок и коэффициентов.

— и, наконец, в I квартале 2017 года число российских граждан, живущих за чертой бедности, увеличилось до 22 млн. человек и теперь составляет 15% населения, заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

При этом, как говорится, не видно света в конце туннеля. Ведь, из-за санкций Россию лишают не только инвестиций и кредитов, но и технологий. А сама Россия не может организовать производство даже газотурбинных установок. Приходится жульничать, по сути, воровать у Siemens. Таковы реалии, притом, без прикрас…

Иногда, задаюсь вопросом, неужели, Путин так сильно ненавидит Россию и русский народ, что лишает их будущего?! Может быть. А скорее всего, все намного проще. Скорее всего, он просто себя любит намного сильнее, чем Россию и русский народ.

А НАМ НЕ СТОИТ ОБОЛЬЩАТЬСЯ

Игра на обострение без всякого намека на прагматизм, создает множество рисков, для таких небольших государств как Азербайджан, которые к тому же оказались на линии геополитического противостояния. Как говорится, «лес рубят – щепки летят».

Во-первых, не стоит особо обращать внимание на громкие заявления Трампа, по той простой причине, что, к сожалению, а в отдельных случаях к счастью, нынешний президент США, как правило, не выражает позицию американской элиты. А то у нас в Баку с огромным воодушевлением восприняли заявление Трампа о том, что США больше не будут учить своих партнеров по всему миру как жить и поживать. Проще говоря, не будут педалировать на проблемах с демократией и правами человека. Рано обрадовались. Но это тема отдельной статьи.

Позицию, хотя бы республиканской части американской элиты, чаще всего выражает вице-президент Пенс. Придется ориентироваться на его заявления. Например, выступая на сессии Генассамблеи ООН Трамп поблагодарил Кремль за сотрудничество в Совбезе, а вот Пенс союзникам по НАТО заявил, что Россия наряду с Ираном и Северной Кореей является самой большой угрозой миру.

Во-вторых, надо держать ухо востро. Не исключено, что Трамп решится нанести удар для демонстрации собственной «крутизны». Где бы он не нанес этот удар, Путин непременно, попытается ответить, особенно, если это произойдет до президентских выборов в России. Не стоит особо путаться под ногами. Могут просто раздавить.

В-третьих, мы вряд ли можем рассчитывать на Турцию, а точнее на президента этой страны Эрдогана. Уж очень ненадежный партнер. К тому же Эрдоган не отличается постоянством, что хуже всего, в международных делах. Он стал угрозой для самой Турции, не говоря, уже об Азербайджане.