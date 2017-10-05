Немного о том, как Путин лишает Россию будущего

В связи с последними драматическими событиями в американо-российских отношениях вспомнил старый анекдот. Как-то старому еврею захотелось посетить представление в цирке. Позвонил в справочную, чтобы узнать номер телефона цирка. Но, к несчастью, старый еврей не выговаривал несколько букв. Поэтому вместо «цирка» попросил ему «дать» номер телефона «ЦК». Звонит старый еврей по этому номеру и спрашивает: «Что за хохма у вас сегодня вечером?». У телефона оказался партработник с чувством юмора. В первый раз еврея просто послали от беды подальше. Но еврей оказался человеком настойчивым. Позвонил еще раз с тем же вопросом. На этот раз у него взяли номер телефона и обещали перезвонить. Вместо звонка к дому старого еврея подъехала черная «Победа» и человек исчез на несколько лет.

Через несколько лет старый еврей вернулся из мест, по тем временам, достаточно отдаленным и взялся за старое. Позвонил по тому же номеру и спрашивает: «Это ЦК? Что за хохма у вас сегодня вечером?». И его вновь просят оставить номер. На что старый еврей отвечает: «Нет уж, дудочки. Эту хохму я уже видел».

АМЕРИКАНЦЫ ОКАЗАЛИСЬ БОЛЕЕ «НАИВНЫ»

По большому счету, в течение последних двух десятилетий взаимоотношения между Россией и западным миром в целом, и прежде всего с США развивались по сценарию, изложенному про старого еврея. Просто в отличие от старого еврея американские партнеры кремлевских заправил оказались много наивнее, позволив русским разыграть одну и ту же «хохму» несколько раз.

Не буду углубляться в историю. Начну с текущего XXI столетия. После 11 сентября США боролись против «Аль-Каеды» и Усамы бен-Ладена, а Москва «мочила чеченских террористов», а если быть точным сепаратистов, в «сортире». В результате Грозный был стерт с лица земли, погибло более 100 тысяч мирных граждан в результате двух чеченских войн. Но это «мелочи». На Западе немного пошумели и забыли. Якобы поверили, что Россия является частью широкой антитеррористической коалиции. Просто, по-другому, «мочить» русские не могут, не научились. Тут ничего не поделаешь. Как говорил незабвенный Черномырдин «хотели как лучше, а получилось как всегда, то есть, КПСС».

Тогдашнему президенту США Бушу-младшему при первой личной встрече даже удалось «заглянуть в душу Путину». Так ему казалось. Наивный человек. Спустя пять лет после памятного знакомства, когда речь зашла о Владимире Путине Джордж Буш заявил премьер-министру Словении: «Он больше не демократ. Он царь. Думаю, что мы его потеряли». Надо же быть настолько наивным, чтобы поверить в то, что Путин когда-то был почти праведником. Как бы ни так.

Нет, Буш-младший прозрел, но очень поздно. После оккупации Россией части Грузии. Ирония судьбы. В начале 2000-х Путин в Чечне «мочил» своих, можно сказать, что «родных» сепаратистов. А в августе 2008 года уже спасал «грузинских» сепаратистов в Южной Осетии и Абхазии, которых хотел «замочить» Саакашвили. В конечном итоге Россия фактически оккупировала эти регионы Грузии. И тогда Буш заявил: ”Империи нет, а зло осталось”.

И опять ошибка. Это по поводу исчезновения империи. Но об ошибках Буша чуть ниже.

Буша в Белом Доме сменил Обама. Россия стала убеждать весь мир в том, что да не хотела она так поступать с Грузией. Просто неуравновешенный Саакашвили вынудил Путина к крайним мерам. А Путин такой пушистый. Готов со всеми жить в мире и дружбе. А то, что произошло в Грузии, это исключение из правил, сбой в системе, такого больше не повторится. Просто надо начать все с чистого листа. А для этого забыть про Грузию, как в свое время забыли про Чечню. Обама якобы поверил. На самом деле наивность не имеет границ. И Обама запустил «перезагрузку».

Но наступил 2014 год. Россия аннексировала Крым, оккупировала Донецк и Луганск на Востоке Украины. И опять в Москве заявили, что это не норма поведения для Москвы, а исключение из правил. Путина просто вынудили поддерживаемые Обамой украинские «майдановцы».

Кроме того, по утверждению Кремля, Крым вообще-то исторически является российской территорией, что само по себе является наглой ложью. Одним словом, «аншлюс» или же «миацум», и не более того. Как ни странно на эту удочку попались некоторые западные горе-пацифисты.

Крым стал частью российской империи в 1783 году, то есть, 234 года тому назад, притом, после упразднения Крымского ханства. Проще говоря, Крым был обычной колониальной территорией Российской империи. И если уж на то пошло, исторически Османская империя, то есть, нынешняя Турция имеет намного больше прав на Крым чем Россия и Украина вместе взятые. Но существуют сегодняшние геополитические реалии, по которым, не только Россия и Турция, но и мировое сообщество в целом признавали Крым частью Украины.

Одним словом, никак не могу понять: чего больше в утверждениях о том, что Крым исконно российская территория – лицемерия или же невежества?!

А упоминать о демографическом составе нынешнего Крыма, с учетом, геноцида татарского народа под конец второй мировой войны, и не только, вообще безнравственно, особенно, со стороны кремлевских заправил. Хотя бы раз извинились перед татарским народом.

Начиная с чеченского конфликта Кремль раз за разом повторял одни и те же аргументы, чтобы убедить Запад в нецелесообразности жесткой реакции на геополитические хулиганские выходки России. Во-первых, это исключительная ситуация, которая больше не повторится. После оккупации Южной Осетии и Абхазии Москва клялась всеми святыми, что признает территориальную целостность всех своих соседей по СНГ и не претендует на территории других новых независимых государств постсоветского пространства.

Во-вторых, не стоит акцентировать внимание на таких мелочах. Необходимо объединиться для эффективной борьбы с международным терроризмом. А без России ни одержать над ним победу, ни искоренить его невозможно.

На первый взгляд, очень серьезный аргумент. Но только на первый, притом, рассчитанный на необтесанных мужланов, по крайней мере, по двум причинам. Первое – как говорится, зри в корень. Любой более или менее серьезный эксперт вам докажет невозможность искоренения террора, а в данном случае, речь идет об исламском терроре, исключительно силовыми методами. ИПА, Талибан, «Аль-Каида», «Исламское государство» — меняются только названия. Победить террор исключительно силовыми методами в принципе невозможно. Это аксиома. Существует закон причинно-следственной связи. Мало уничтожить «Исламское государство», необходимо искоренить и причины, порождающие террор. Без искоренения причин порождающих террор, вместо «Исламского государства» появится что-то другое с новым названием, притом, более «модернизированное». Словом, надо приступить к разработке мер по искоренению причин террора в глобальном масштабе и немедленно. Ведь, невозможно не заметить институционально-структурную эволюцию международного исламского террора начиная от ИПА до сегодняшнего «Исламского государства». По сравнению с «Исламским государством» даже «Аль-Каида» детский лепет, не говоря уж о «Талибане» или же ИПА. Но эта тема отдельного разговора.

Второе – не надо заниматься самообманом. Возможность создания «всемирной коалиции» для борьбы с международным терроризмом не более чем иллюзия. К сожалению, в современном мире даже в отношении террористов ведущие державы все еще руководствуются принципом, сформулированным, как утверждают некоторые, американским президентом Франклином Рузвельтом: «Он сукин сын, но он НАШ сукин сын!». Это якобы было сказано про никарагуанского диктатора Анастасио Самоса.

Притом, так поступают все. И дело даже не в таких «спорных» террористических организациях как «Хамас» или же «Хезболлах». Речь идет даже о таких организациях, которые признаются самой Россией террористическими. Не буду вслед за американцами утверждать, что Россия вооружает «Талибан» в Афганистане. Но именно Москва призывает вести переговоры с «Талибан», которая официально признана самой Россией террористической организацией, якобы для эффективного урегулирования внутриафганского конфликта. А вот с «Исламским государством» Россия готова воевать до победного конца. Все очень просто. «Талибан» на данном этапе оказался в положении того самого «нашего сукина сына», так как воюет в Афганистане против международной коалиции, возглавляемой США. Ради ограничения геополитического влияния США в регионе, притом, это никак не связано с сегодняшними разногласиями между Вашингтоном и Москвой, Россия поддержала бы любого «сукина сына» в Афганистане.

В-третьих, Москва пытается задобрить Запад, и в первую очередь Евросоюз, экономическими преференциями, проще говоря, рыночным составляющим международных отношений. Ну, на самом деле большой рынок, отсутствие современных технологий при огромных ископаемых ресурсах и достаточно внушительном золото-валютном запасе созданного за счет экспорта энергоресурсов. Можно заработать миллиарды. Стоит ли ради Абхазии, Южной Осетии или даже Крыма терять такие потенциальные многомиллиардные доходы.

Даже сегодня после очередных американских санкций Россия пытается использовать данный фактор, чтобы столкнуть Евросоюз с США.

И, наконец, в-четвертых, Кремль откровенно занимается ядерным шантажом. Иногда даже на уровне Путина звучат предупреждения о том, что вряд ли стоит ради Украины и Грузии доводить дело до ядерного столкновения между Россией и США.

В принципе, все эти факторы вкупе, скорее всего, рано или поздно возымели бы действие и антироссийская санкционная кампания сошла бы на нет, особенно с учетом существования на Западе сильнейшего пророссийского лобби, по сути, «пятой колонны» в лице «Национального фронта» во Франции, социал-демократов типа Шредера, разных крайне левых и правых в Германии и Италии.

НО ЖАДНОСТЬ ФРАЕРА ГУБИТ

Однако, в Кремле не смогли вовремя остановиться. Некоторые скажут, что «аппетит приходит во время еды», а другие станут утверждать, что «жадность фраера губит». Наверное, верно и то, и другое. Путин решил «назначать» президентов западных государств, прежде всего, США, почти как в субъектах РФ. Как ни странно, получилось. Скорее всего, к изумлению самого Путина. Помогла сама демократическая система с ее ценностями и правилами. День президентских выборов в США был триумфом Путина. Создавалось впечатление, что на выборах победил не Трамп, а Путин.

Никто даже не мог тогда подумать, что это станет «Пирровой победой» для путинской России. Путин можно сказать, учел все, кроме одного. Да, он смог использовать демократическую систему в собственных интересах, в данном конкретном случае, чтобы добиться избрания президентом США приемлемого для себя политика. Но Путин поверил в то, что он победил систему. Самообман. Это не было победой над системой. Наоборот, избрание Трампа стало еще одним доказательством того, что система дееспособна.

Однако, использовав систему в собственных интересах, Путин восстановил ее против себя. В России так и не поняли, что, несмотря на огромные полномочия главы государства Трамп в качестве президента не сможет разрушить систему, даже если захочет этого. А система оказалась в оппозиции не только к России, но и к Трампу. По той простой причине, что система не доверяет Трампу, так как он был избран президентом при «помощи» Путина.

Как следствие у системы сработал инстинкт самосохранения. И не стоит тут требовать доказательств. Это тот случай, когда стороны действуют по сценарию «я знаю, что ты знаешь, что я знаю». Даже пророссийски настроенные американские политики уверены во вмешательстве Путина в американские выборы. Путин замахнулся на святое, притом, можно сказать, что демонстративно. Он всем своим видом как бы говорил, «да это я, но вы не сможете ничего доказать». Но он забыл, что система, основанная на ценностях не нуждается в доказательствах, почти как аксиома. Ей достаточно уверенности. Тем более, что Путин олицетворяет собой все враждебное этой демократической системе ценностей. Хотя и доказательства, скорее всего, найдутся.

Система сплотилась, чтобы нейтрализовать угрозу. Проще говоря, надо было лишить Путина возможности воспользоваться плодами собственного триумфа на президентских выборах в США. Без проблем…

ВСЕ НОВОЕ ПЛОХО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Для начала Трампа лишили свободы маневра в российском направлении. Теперь он не может отменить антироссийские санкции без согласия Конгресса. Притом, как старые, то есть обамовские, так и новые, принятые Конгрессом. И самое главное не надо было заново придумывать велосипед. Вспомнили опыт недавнего прошлого, а точнее поправку Джексона-Веника.

Поправка Джексона-Вэника (The Jackson-Vanik Amendment) содержится в главе IV «Закона о торговле» США. Поправка была названа в честь ее авторов — сенатора Генри Джексона (был членом палаты представителей конгресса США в 1941-1953 гг., членом сената — в 1953-1983 гг.) и члена палаты представителей Чарльза Вэника (избирался в конгресс в 1955-1981 гг.). Оба законодателя были членами Демократической партии США.

Поправка связывала предоставление кредитов и статуса наибольшего благоприятствования любой «коммунистической стране» и, в частности, будущее торгово-экономических соглашений между США и СССР с требованием соблюдения этими странами гражданских прав и свобод, включая свободный выезд за границу желающих эмигрировать.

Поводом к принятию поправки послужила, в частности, практика ограничения выезда лиц еврейской национальности из СССР. Условия, содержавшиеся в принятом законе, были охарактеризованы правительством СССР как вмешательство во внутренние дела страны и отвергнуты, в результате чего СССР было отказано в режиме наибольшего благоприятствования.

Закон о торговле вступил в силу после его подписания президентом Фордом 3 января 1975 г. Из-за отсутствия благоприятствования советский экспорт в США облагался пошлинами, в 10 раз превышающими обычные.

Кодекс законов США, часть 1, подраздел IV, глава 12, раздел 19, статья 2432, пункт (а) гласит:

“Действия стран с нерыночной экономикой, ставящие их вне рамок нормальных торговых отношений, кредитных программ, кредитных или инвестиционных гарантий, либо коммерческих соглашений.

Чтобы утвердить неизменную преданность Соединенных Штатов фундаментальным правам человека, с 3 января 1975 года, независимо от других положений законодательства, товары из любой страны с нерыночной экономикой не будут подлежать недискриминационному режиму (нормальным торговым отношениям), а такая страна не будет участвовать в какой-либо программе правительства США, предполагающей непосредственное или опосредованное предоставление кредитов, кредитных гарантий или инвестиционных гарантий, а президент США не будет заключать какие-либо коммерческие соглашения с любой такой страной в течение периода, который начинается с даты, когда президент определяет, что такая страна — отказывает своим гражданам в праве на свободную эмиграцию;

облагает более чем номинальной пошлиной эмиграцию, визы или другие документы, необходимые для эмиграции, независимо от причин и целей этого обложения; либо облагает более чем номинальным налогом, сбором, штрафом или любым другим видом платежа любого гражданина вследствие желания такого гражданина эмигрировать из страны по собственному желанию, и заканчивается датой, когда президент определяет, что такая страна более не нарушает вышеназванных пунктов (1), (2) или (3)”.

В США Конгресс, как правило, с большой охотой принимает подобные санкционные законодательные акты, а вот отменяет их с трудом. Советский Союз развалился, да и евреев в России и в новых независимых государствах почти не осталось, кроме тех, кто входил «в клуб друзей Путина», а вот поправка Джексона-Веника все еще действовала, даже после смерти ее авторов.

Через 11 лет после развала СССР, 18 января 2002 года президент США Джордж Буш предложил Конгрессу полностью прекратить действие поправки в отношении России и ещё восьми стран СНГ, но это предложение не было принято.

Понадобилось еще десять лет, чтобы отменить поправку Веника-Джексона, да и то в обмен на принятие «списка Магнитского».

В марте 2012 года американские сенаторы во главе с республиканцем Джоном Маккейном выступили за отмену поправки Джексона-Вэника в обмен на принятие конгрессом «списка Магнитского».

22 августа 2012 года Россия вступила в ВТО, но зафиксированные этой организацией нормы торговли не могли применяться в торговле между Россией и США из-за поправки Джексона-Вэника.

И только 16 ноября 2012 года, то есть, через 37 лет после вступления в силу, и более чем через 20 лет после развала СССР, нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект, включавший в себя отмену поправки Джексона-Вэника и положение о введении санкций по «списку Магнитского». В декабре закон, совмещающий «Закон Магнитского» и разрешение президенту отменить поправку в отношении России и Молдовы, был принят Сенатом. 20 декабря 2012 года президент США Барак Обама подписал этот закон.

Таким образом, даже в случае, если Россия пойдет на серьезные уступки, то есть, откажется от всех аннексированных и оккупированных территорий на постсоветском пространстве – Южной Осетии, Абхазии, Крыма, Восточной Украины вряд ли сразу удастся добиться отмены этих санкций, которые, по сути, лишили Россию допуска к кредитным ресурсам, современным технологиям. Но и это не все…

Трамп постоянно находится под «дамокловым мечом». Речь идет о расследовании «связей его окружения с российским правительством». Притом, связи налицо. Надо же быть таким идиотом, чтобы обратиться во время предвыборной кампании к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову с просьбой посодействовать получению разрешения на строительство Трапм-тауэр в Москве. Этого достаточно. О других проколах даже не стоит вспоминать…

Таким образом, Трамп постоянно должен доказывать, что он больший католик чем Папа Римский, то есть, может быть во взаимоотношениях с Россией намного жестким, чем Хиллари Клинтон.

Кстати, если Клинтон стала бы президентом США, таких проблем не возникло бы. Главное, не были бы введены новые санкции, притом, утвержденные в законодательном порядке, Конгресс не лишил бы президента возможности маневра, а точнее свободы выбора при отмене ограничений. Американская элита не любит Клинтон, но доверяет ей, так как она является ее частью и готова была следовать общепринятым правилам игры, разработанным системой.

В нынешних условиях элита требовала продолжения внешнеполитического курса Обамы, по крайней мере, во взаимоотношениях с Россией и Клинтон больше других подходила для этой роли. Однако, Путин решил добиться новой «перезагрузки». Но «преемница» Обамы не могла по второму разу запустить перезагрузку. Только новый лидер мог быть насколько «наивным», чтобы поверить в «праведность» и «договороспособность» Путина. Одним словом, хотел как лучше для себя, но добился диаметрально противоположного результата. Как тут не вспомнить про жадного фраера.

(Продолжение следует)