Азербайджан не скатерть-самобранка

На Новруз байрам, пожалуй самый светлый и что ни на есть национальный праздник, выезжали с друзьями на отдых в один из многочисленных прекрасных уголков страны. И отдохнули, надо признаться, классно. И сам центр отдыха, и цены, и самое главное сервис не давали никаких оснований для недовольства. Словом, место оказалось не из тех, куда попав однажды больше возвращаться не возникает никакого желания. Прогресс как бы налицо. Во всяком случае, для внутреннего туризма вполне пристойно, хотя и иностранцы, ищущие каких-то новых ощущений наверняка остались бы довольны. Как любители относительно активного отдыха мы за те пару дней что выбрались за пределы ставшей за последнее время неуютной столицы, если не сказать больше, исколесили что было возможно и создалось уж очень радужное представление от всего увиденного. Зоны отдыха и всякого рода объекты для любителей весьма вкусно поесть могут скоро поспорить с чем и с кем угодно. Народ гуляет во-всю. Свободных спальных и посадочных мест тоже в обрез. Так вот, даже мой, так сказать, критический журналистский взгляд не мог найти повода для особого брюзжания. Да и к чему брюзжать, когда весна на дворе, все в цвету и в окно автомобиля можно увидеть прямо-таки идиллические пейзажи сельской местности, достойные кисти знаменитых фламандских живописцев. И я будучи не за рулем мог позволить себе любоваться всей этой картиной не рискуя угодить в какую-нибудь искусно “замаскировавшуюся” дорожную неровность. Особенно привлекали внимание пахари, которые в поте лица своего, вспахивали, надеюсь, свои кровные наделы. С умилением и какой-то нежностью я наблюдал за тем как извечные спутники людей уже на протяжении тысячелетий красивые и сильные животные – лошади впряженные в плуг и погоняемые хозяевами одну за другой вспахивают борозды. Как говорится, плохой конь борозды не испортит. И они полагаю борозду не испортили, если не считать моего настроения. А настроение испортилось вот почему. Я вдруг поймал себя на мысли, что в этой картине чего-то явно не хватает и как бы очнулся, вспомнив, что на дворе-то XXI век. И негоже гражданам страны, по макроэкономическим показателям идущей чуть ли не впереди планеты всей вспахивать землью при помощи орудий производства аж средних веков!!! Ибо на сколько хватало глаз нигде не было видно даже банального трактора советского образца.

И тут я вспомнил приснопамятное решение Тарифного Совета страны годичной давности об увеличении цены на горючее и в том числе на дизтопливо. Помнится тогда премьер А.Расизаде обосновывал это тем, что люди, разъезжающие на Мерседесах-600 от подорожания бензина не обнищают, ну а остальным, не ездящим на дорогих автомобилях, но желающим потреблять круглогодично свежие огурцы посоветовал их консервировать… Как в воду глядел уважаемый премьер, от владельцев “мерсов” и прочих крутых автомобилей не убыло, как ездили, так и ездят. И я все еще езжу, да и старых жигулей не стало от этого меньше. Да вот граждане страны, занятые сельским хозяйством, т.е. 39% трудоспособного населения Азербайджана, не способны не то чтобы страну обеспечить всеми необходимыми сельхозпродуктами, им тяжело прокормить даже самих себя. А в развитых странах с этой задачей справляется 3-5% трудоспособного населения.

Согласно официальной статистике доля сельского хозяйства в удельном весе валового внутреннего продукта за последние годы снизилась с 32% до 6%. Цифры эти неприятно ошеломляют и тут же возникает вопрос “почему”. Причин конечно, целый комплекс, но основной причиной того, что люди вместо тракторов для вспахивания земель предпочитают лошадей является то, что дизтопливо составляет 10-15% себестоимости в сельском хозяйстве.

Однако, если позволить себе некоторое лирическое отступление, то даже можно сказать, что нет худа без добра. Лет эдак 10 тому назад в сельской местности вам бы с большим трудом удалось найти пару другую лошадей. Конечно, речь тут не о породистых, скаковых конях, а о обычных сельских трудягах.

Мне могут возразить, что в прошлом году производители продукции АПК получили субсидий на 42,2 млн. манатов только для приобретения ГСМ с 50%-ной скидкой, в общей же сложности субсидий было выделено 71млн.369,8тыс. манатов. Хотя в госбюджете было предусмотрено оказание субсидий производителям АПК в размере 80 млн. манатов. Кроме этого, в рамках решения Кабинета министров о предоставлении фермерам субсидий в размере 40 манатов за каждый гектар посева пшеницы урожая 2008 года республиканская комиссия приняла решение предоставить помощь 154 330 производителям АПК на сумму 20 млн. 212,1 тыс. манатов, ну а сейчас идут разговоры, что к вышеупомянутым 40 манатам, добавят еще 60.

Что касается сельхозтехники, то в 2007 году за счет выделенных 37,5 млн. манатов “Агролизинг” приобрело 530 тракторов, 100 экскаваторов, 798 единиц прочей сельскохозяйственной техники, а также 65 тыс. тонн удобрений.

В 2008 году также предусмотрено выделение субсидий объемом в 80 млн. манатов.

Они предоставляются по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева “Об оказании финансовой помощи государством производителям сельскохозяйственной продукции с целью повышения эффективности ее производства”.

Однако, по мнению многих экспертов, чтобы перейти на современные рельсы, аграрному сектору, необходимо обеспечить финансирование на уровне 1,2-1,3 млрд. долларов. Цифры говорят сами за себя – 80 млн. манатов являются каплей в море.

Попытаемся вновь поразмышлять над цифрами макроэкономических показателей страны. В 2007-м году темпы роста внутреннего валового продукта составили 25%. Впечатляет, спору нет. Ну а как же рост сельхозпроизводства? Он есть, однако имеющее место увеличение в сравнении с 2006 годом всего 4%. В денежном исчислении это составляет 2 млрд. 501,2 млн. манатов.

Далее официальная статистика гласит, что производство продукции растениеводства выросло на 2,5%. Все казалось бы хорошо, но если вникнуть в суть то обнаруживается, что в 2007 году было собрано 2 млн. 4,2 тыс. тонн зерновых (снижение на 3,6%), в частности, 1 млн. 331,4 тыс. тонн пшеницы (снижение на 10,9%), 157,9 тыс. тонн кукурузы (рост на 8,2%). А урожайность на каждый гектар составила 27,1 центнера, что на 0,6 центнера больше показателей 2006 года.

Ну что тут скажешь, урожайность зерновых, и самое главное, пшеницы упала почти на 11%, в то время как кукурузы стало больше. Никиту Сергеевича бы сюда, Хрущева, вот бы обрадовался человек. То чего не удалось ему осуществить в СССР в 60-е годы, доделываем мы в Азербайджане. Что же касается урожайности на каждый гектар составившей 27,1 центнера, одно могу сказать, в конце 70-х уже прошлого века урожайность с гектара в ГДР достигала 60 центнеров, которая по темпам экономического развития отставала от ФРГ в три раза.

И вновь обратимся к статданным. В прошлом году было собрано 100 тыс. тонн хлопка, что ниже на 23,2% показателей 2006 года. Причина? Снижение производства явилось результатом сокращения посевной площади хлопка только в прошлом году на 75,6 тыс. га. Если и дальше следовать следственно-причинной логике можно сказать, что закупочные цены невыгодны производителям, т.е. слишком низки, а низки потому что все хлопкоперерабатывающие предприятия под монопольным контролем.

Кроме хлопка в стране было собрано 2,9 тыс. тонн листьев табака (снижение на 39,9%), 138,9 тыс. тонн сахарной свеклы (снижение на 17,9%), 1 млн. 227,2 тыс. тонн других овощей (рост на 3,4%), 416,1 тыс. тонн бахчевых культур (рост на 14,9%), 677,4 тыс. тонн фруктов и ягод (рост на 2,3%), 103,6 тыс. тонн винограда (рост на 10,1%), 478,2 тыс. тонн листьев зеленого чая (снижение на 27%). Не смотря, на рост урожайности по отдельным сельхозкультурам, в целом, картина не вдохновляет.

Удручает и динамика импорта товаров в Азербайджан, согласно которой продолжает расти потребительская зависимость страны, пишет “Туран”. Если общий импорт вырос в минувшем году на 14,7% до $6045 млн., то импорт продовольствия увеличился на 27,6%, а весь импорт потребительских товаров на 36,3% и соответствовал 41,9% общего импорта.

Совсем недавно, беседуя с одним из своих приятелей, занимающимся экономикой серьезно, на ее макро уровне, услышал от него почти категоричное заявление, что у Азербайджана великолепные макроэкономические показатели. Однако, увидев мое вытянувшееся от праведного, нет не от гнева, а изумления лицо он поспешил вернуть меня в состояние равновесия и выпалил как на духу – СИЮМИНУТНЫЕ.

Думаю, нет никакой необходимости объяснять почему мы имеем великолепные макроэкономические показатели, и почему они, к сожалению, сиюминутные. Мы имеем не подкрепленные материально огромные финансы, которые по сути своей не долговечны и если не материализовать их в нечто не сиюминутное, не ровен час окажемся как у того разбитого корыта.

Вот написал все это и почувствовал, что кошки на душе скребут. И откуда не возьмись вспомнился довольно забавный, но конечно на злобу дня, т.е. статьи, анекдот. Так вот, “поцеловались” как-то два автомобиля, то бишь ДТП произошло. Фигурантами данного дорожного происшествия, как вы уже догадались, оказались с одной стороны “новый азербайджанец”, ну уж на очень крутой тачке, а со второй обычный интеллигент, совсем не новый азербайджанец, и совсем не на новом, а проще говоря, на старом, видавшем виды “жигуленке”. Представили себе мысленно картину происходящего? Так вот, “новый” естественно начинает наезжать на интеллигента, а тот с милой улыбкой на лице предлагает обсудить ситуацию за стаканом чая и на вопрос на засыпку “нового” где же он видит чайхану расстилает на капоте скатерть и говорит:”Накрой-ка нам к чаю”. И на глазах у изумленного владельца крутой тачки на скатерти появляются самовар, варенья на любой вкус, конфеты, сахар, пахлава с шекербурой и прочие явства к достойному чаепитью. Вкусив всего понемножку и как говорится, отведав чаю, уже подобревший “новый” не долго думая сделал интеллигенту, на его “новый” взгляд, предложение от которого тот не должен был отказаться, т.е. забыть о возмещении ущерба за побитый автомобиль, если интеллигент уступит ему скатерть-самобранку. Сказано сделано и ударив по рукам стороны разошлись себе с миром. Так вот, “новый” едва успев приехать домой созвал всех своих тоже “новых” друзей на смотрины скатерти-самобранки. Расстелив самобранку на столе он с торжественным видом сказал:”Ну ка накрой нам” и горделивым взглядом окинул присутствующих. И впрямь ниоткуда возмись на скатерти появились всевозможные явства к чаю и конечно же великолепный чай. Гости были ошарашены, ну а когда напившись чаю, кто-то из них потребовал продолжения банкета… случился конфуз. На все требования “счастливого” обладателя скатерти-самобранки накрыть на стол по серьезному с водочкой, икорочкой, кябабчиком и прочим появлялись неизменно чай и все к чаю. Наконец, “новый” взвревел:”Ты что, тряпка, издеваешься надо мной?!”. На что последовал ответ:”Нет, ну что Вы, просто я специализируюсь по чаю”.



P.S. Материал был написан в 2009-м году.

Источник: http://www.zerkalo.az/2013/azerbaydzhan-ne-skatert-samobranka/

